Milyonlarca sürücüye müjde: Cezaları ödemek zorunda değilsiniz! Emsal karar geldi

İzmir’in Çiğli ilçesinde Avukat Yaren Düzgün, hız sınırını aştığı için kesilen cezaya kamu adına göreve gittiği gerekçesiyle itiraz etti. Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği, Düzgün’ü haklı bulup, cezayı iptal etti. Bu karar, benzer durumlarda emsal teşkil edebilir. Düzgün, “ İlgili trafik cezası, kamu görevini ifa etmem, kastımın olmayışı ve çevreyi tehlikeye düşürmemem gerekçe gösterilerek iptal edildi” şeklinde açıklama yaptı.

Olay, geçen yıl 19 Ekim’de saat 11.00’de Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 APL 985 plakalı otomobili ile 70 kilometrelik hız sınırını 20 kilometre aştığı gerekçesiyle Avukat Yaren Düzgün’e 427 TL idari para cezası kesti. Düzgün, kamu davasına ilişkin bir duruşmaya gittiğini belirterek cezaya itiraz etti. Tutanaklardaki araç bilgileri ile kayıtlardaki araç bilgilerinin birbirini doğruladığını, ihlalin fotoğraflarla tespit edildiğinin bilgisini veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, cezanın usule uygun olduğunu belirtti.

Avukat Yaren Düzgün ise ihlal tarihinde İzmir 19. İş Mahkemesi’nde görülen bir davada davacı vekili olduğunu ve denetime girdiği saatin duruşmadan kısa süre önce gerçekleştiğini ifade etti. Düzgün, kamu adına göreve gittiği gerekçesiyle cezanın iptalini talep etti. Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği, Düzgün’ü haklı bulup, cezayı iptal etti. Düzgün’ün duruşmaya gecikmesi halinde kişilerin mağduriyetine neden olabileceği gerekçesiyle hız sınırını aştığı, ayrıca kamu zararına neden olduğu ya da tehlikeye düşürdüğüne dair bir delil ve iddianın bulunmamasını karara gerekçe olarak gösterdi.

Söz konusu kararın emsal olduğunu söyleyen Avukat Yaren Düzgün, "Hız kontrolü yapan radar ekipleri, aracımı durdurup, sürücü belgemi istedi. Tarafıma hız sınırını aştığım gerekçesiyle 427 TL idari para cezası uygulandı. Bunu, kamu görevi ifa ettiğim sırada; avukat olmam sebebiyle duruşmaya yetişmezsem müvekkilin haklarının ihlal olabileceğinden bahisle konuyu yargıya taşıdım. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığım itiraz sonucu, kesin olmak suretiyle bir karar verildi. İlgili trafik cezası, kamu görevini ifa etmem, kastımın olmayışı ve çevreyi tehlikeye düşürmemem gerekçe gösterilerek iptal edildi" dedi.

Düzgün, "Zorunlu sebeplerle hız sınırını ihlal etmiş doktor, hemşire ve sağlık çalışanı gibi kamu görevi yapanlar, bizim için verilen kararı emsal göstererek itirazda bulunabilir. Bunun dışında can güvenliği ya da yaşam hakkı söz konusu olduğunda örneğin birini hastaneye yetiştirme gibi durumlarda; bu tür cezaların iptal edilebileceğini de hukuki anlamda düşünmekteyim" diye konuştu.

Kaynak: DHA