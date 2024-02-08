- Asayiş

Market çalışanlarına önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. M.K.'nın babası, market çalışanlarını silahla vurdu.

Market çalışanlarına önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı mask
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Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı. Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin  hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

 

Kaynak: DHA

# kişi, devam, şahin

08 Şub 2024 - 17:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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