Market çalışanlarına önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı. Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti.
1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI
Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Şahin hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.