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Ruslara ülkeden çıkış yasağı

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Rusya'da milyonlarca vatandaşa ülkeden çıkış yasağı getirildi. Rusya Federal İcra Servisi'nin açıkladığı rakamlara göre milyonları bulan bu yasaklarla birlikte ülkeden çıkışı yasaklananların oranı ciddi manada yükseldi.

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Rusya'da borçları nedeniyle ülkeden çıkışına yasak getirilen insan sayısı 6,5 milyona yükseldi. Federal İcra Servisi'nin açıkladığı verileri haber yapan RBC gazetesi sayının önceki yıla kıyasla yüzde 41 arttığını yazıyor.

Rusya'da borçlulara yönelik geçici çıkış yasağı kararı altı aylığına alınıyor.

RBC çıkış yasağı getirilenler arasında nafaka borçlularının oranının azalmakta olduğuna dikkat çekti. Beş yıl önce yüzde 18,1 olarak hesaplanan oran 2023 sonu itibarıyla yüzde 6,4'e kadar gerilemiş durumda.

Nafakanın yanı sıra kredi borçlarını ödemeyenlerin de ülkeden çıkışına yasak konabiliyor. Ancak nafaka için yasağa tabi borç sınırı 10 bin ruble iken, kredi borçlarında 30 bin ruble.

Kaynak: Haber Merkezi

# yüzde, haber

08 Şub 2024 - 17:05 - Dünya

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