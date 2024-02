Alanyalı şairin ilk şiir kitabı çıktı ‘Benim Kalbim Hep Güzdür’ büyük beğeni topladı

Alanya'nın yetiştirdiği genç yeteneklerden biri olan 18 yaşındaki Hürrem İhtiyar, "Benim Kalbim Hep Güzdür" adını verdiği şiir kitabını yayınladı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü hazırlık öğrencisi olan İhtiyar'ın bu kitabı, raflarda yerini aldı. Kitabı "Benim Kalbim Hep Güzdür" hakkında Dim TV’ye konuşan İhtiyar, şiirlerinin her satırında binbir anlamın yattığını ve yaşadıklarını doğrudan yansıttığını belirtti. Onun için önemli olanın maddi kazanç değil, insanlara huzur ve anlam vermek olduğunu dile getirdi. Son olarak, İhtiyar, günümüzde popülerlik ve ticari kaygıların edebiyatı etkilediğini ifade ederken, umudunu kaybetmediğini ve şiirin insanlara umut verdiğine inandığını vurguladı. Kendisinin bu yolda kalemini daima kağıda dökeceğini ve umudu yaşatmaya devam edeceğini belirtti.

‘HİÇBİR ZAMAN SADECE AKADEMİ İLE SINIRLI OLMADIM’

Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan İhtiyar, “Ben A. Hürrem İhtiyar. 20 Temmuz 2005 yılında Alanya’da doğdum. Hacıkura İlkokulu daha sonra da Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu’nda eğitimimin ilk sekiz yılını bitirdim. Küçüklüğümden beri sayısal alana yatkınlığım ön planda olmuştur hep hayatımda. Gerek matematiğin ve fiziğin derin analizleri ve felsefeleri üzerine kafa yormak olsun gerekse de analitik beceriler ve veri mevzuları. Sonrasında da lise serüvenim başladı. 4 yıl boyunca Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra üniversite sınavına girdim ve şu anda Yıldız Teknik Üniversitesinde Matematik Mühendisliği Bölümünde hazırlık öğrencisiyim. Benim eğitim serüvenim bu şekilde ilerledi ancak hiçbir zaman sadece akademi ile sınırlı olmadım. Karakterim gereği hep özgürlüğüme düşkün oldum. İster ekonomik özgürlük olsun ister akademik. Hep kendi işimi kurmak, kendi çizdiğim yolda, patronumun kendim olduğu işi yapmak istemişimdir. Üniversiteye yeni geçmeme rağmen uzun bir süredir sektördeyim ve bir yazılımcıyım. Halen de öğrenmeye devam ediyorum ve yazılımcılık serüvenimi sürdürüyorum” dedi.

‘SAYILARDAN İYİ ANLADIĞIM KADAR İNSANLARDAN DA ANLARIM’

Şairlik serüveninin nasıl başladığından bahseden İhtiyar, kendi kişiliğinde sayısalcılık ve mühendislikle birlikte şairliğe de yer bulduğunu ifade etti. Yazma sürecinde içine dönerek, içindeki duyguları ve düşünceleri keşfettiğini ve bu şekilde şiirlerini yazdığını belirten İhtiyar, “Şimdi gelelim kendimi tanıtma safhasındaki şairliğime. Bu kadar sayısalcılık ve mühendislik barındıran kişiliğimin içinde şairliğe de büyük bir yer buldum elbette. Bu tanıştığım insanların çoğu için şaşırtıcı olabiliyor. Ancak şairlik denilen mevkiye ulaşabilmişsem şayet haddime olmayacak belki ama bir düşüncemi belirtmek isterim ki o da hiçbir şekilde mesleğe, yaşam tarzına ve kişiliğe bakmadığıdır. Şairlik serüvenim başlayalı ne kadar zaman olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Bir gün uyanıp da ben şair olmuşum diyemiyorsunuz maalesef! Yaşadıklarım ve gözlemlediklerim uzun yıllar içimde pişti ve demlendi ki bu en önemli safhasıydı bence çünkü kağıda dökmek genelde çok az bir vaktimizi alıyor. Yani içime dönüyorum esasında şiirlerimi yazarken. Bakıyorum ruhuma, neleri söyleyememişim? Neleri haykıramadığımdan ruhuma birikinti yapmışım? Cımbızla çekip alıyorum onları içimin derinlerinden ve hemen bilinçaltım tarafından kalemime fısıldanıyorlar. Mürekkebim kalemime hep itaat etmiştir bugüne kadar. Neticesinde de kağıtlarımın şahitliğinde yaşanmışlıklarımın önderliğinde ve ruhumun ışığında kelimeler dile geliyor. Çoğu zaman beni de aşıyorlar ve birbirleriyle çeşitli kombinasyonlarla bir araya gelerek ahenk oluşturuyorlar. Bazen Beyoğlu’nun sokaklarını turlarken birkaç dizem hasım oluyorlar sonra metroda yine ahiretlik vaziyete bürünüyorlar. Ama keskin sınırlarla yazarlığım üzerine söyleyebileceğim bir şey varsa o da yazmanın benim en büyük ilacım olduğudur. Tabiri caizse sanki yazmasam delirecektim. Evet bir matematikçiyim ancak sayılardan iyi anladığım kadar insanlardan da anlarım. Şiirin matematiğinden de çok başka anlarım. Anladıklarımı anlatabiliyorsam ne mutlu bana” diye konuştu.

‘ŞİİRLERİMİN HER SATIRINDA BİNBİR ANLAM YATIYOR’

‘Benim Kalbim Hep Güzdür’ isimli şiir kitabı hakkında bilgi veren İhtiyar, “Biraz kitabım ‘Benim Kalbim Hep Güzdür’den bahsetmek isterim. Öncelikle kitabıma koymuş olduğum her sayfanın her şiirinin her satırında hatta her kelimesinde binbir anlam yatıyor. Hiçbir zaman yaşamadıklarımı ya da yaşayamayacaklarımı yazmamışımdır. Kitabın hazırlık sürecinde hedefim hiçbir zaman bir kitap çıkarmak olmadı. Hatta sonuna kadar. Tek amacım insanların dinlendiği, huzur bulabildiği bir yoldaşı onlara ölümsüz kılmaktı. Hiçbir zaman yaptığım işi, bu kitap serüvenimdeki çektiğim sıkıntıları ve zorlukları maddi karşılık bekleyerek de yapmadım. Sadece anlaşılmak ve insanlara bir nebze olsun hayatın anlamını anlatmak, unuttukları değerleri hatırlamak ve hep elimizde sandıklarımızdan esasında yoksun olmaya başladığımızı anlatmak istedim. Maalesef günümüz popülarite güdüsü dört bir yanımızdan bizi boğar olmuşken gündelik hayatın sıkıntılarından sıyrılıp da satırlarıma kulak veren kesim çok olmuyor ülkemizde. Ancak duymak isteyene şiir en kıymetli fısıltıdır. Pek çok mana ve ders içerir. Neticede hangi deli boş yere iki kelimeye tonla mana sığdırmaya çalışır ki? Hepsinin vardır bir sebebi deyip halkımızın şiir kitaplarına hazine gözüyle baktığı günleri bekliyorum. Ve umudumu kaybetmiyorum. Çünkü bir milletin şairleri de kaybederse umutlarını o zaman ciddiyet saracaktır dimağları. O zamandır belki de kalemlerin kağıtlara küstüğü günler. Ben yaşadığım müddetçe aksi için buralarda olacağım” ifadelerini kullandı.

İMZALI ŞİİR KİTABINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan İhtiyar, imzalı şiir kitabını Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’e takdim etti. Kesen, ‘Benim Kalbim Hep Güzdür’ adlı ilk şiir kitabını Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetimize hediye eden Alanyamızın genç şairlerinden A. Hürrem İhtiyar'a teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.