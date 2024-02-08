Akıl almaz işkence! Ağzını koli bandıyla bantladılar; kafasına çekiçle vurdular

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda, çöp eve dönen dairede 2022 Temmuz'da belediye ekiplerinin baygın bulduğu ve teyzesi Kamuran Pınar A.'nın 1 yıl alıkoyduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya'ya gönderildi. Cem Muhammet, fiziki ve psikolojik tedavisi sonrası da annesine teslim edilip, Antalya'da yeni bir yaşam kurdu.

KARARA İTİRAZ GELDİ

Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A. ise 6'ncı duruşmada, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurulup adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. Bakanlık avukatları, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, çocuğun can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski bulunduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak, sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.

'UNUTMAK İÇİN 2 YILDIR PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR'

Yasemin A., Cem Muhammet'in çöp evdeki 1 yılda yaşadıklarını pedagog desteğiyle anlattığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben sadece aç ve susuz bırakma olayı olarak biliyordum. Oğlumla irtibat kurdukça ve travmaları iyileşip anlatmaya başladıkça, daha yeni, son 6 aydır bu bilgileri veriyor çocuk. Kan dondurucu işkenceler var. Oğlum bu travmaları unutmak için 2 yıldır psikolojik destek alıyor. Beni en çok etkileyen şey şu oldu, hava kararınca önce çocuğun ağzını koli bandıyla bantlıyor. Şu an 18 yaşında olan kızı da iple ellerini arkadan bağlıyor. Balkona sandalyeye oturtuyorlar. Kafasına da 5 litrelik pet şişe suyu döküyorlar. Bu, kış günü ve Bursa soğuğunda oluyor. Hastalanmasının hızlanması için bunu yapıyorlar.

'KAFASINA ÇEKİÇLE VURMUŞ'

Kafasına çekiçle vurmuş bir gün. Kafası patlıyor, elbiseleri kan içinde kalıyor. Bunu yapan, kadının kızı. O kanlanan saçları da aylar sonra topaklanmış, üstü başı kan içinde. Kız gelmiş, parmaklarını dolayıp saçlarını çeke çeke koparmış. Canları sıkılınca çocuğu uyandırıp dövüyorlar, hakaret ediyorlar, tekmeliyorlar. Kafasında soda şişesi kırıyorlar. Bu anne ve kız kendilerini çizip kollarını, yüzlerini kanatmışlar. Sonra oğlumu da balkona çıkartmışlar, 'İmdat, bu çocuk bizi kesiyor' diye bağırmaya başlamışlar. Kimse ilgilenmeyince, odaya geri götürüp dövmüşler.

'İDRAR ŞİŞESİ FIRLATMIŞLAR'

Haftada 1 gün su, yemek vermişler. Başka su istediği zaman da bardakla getiriyorlarmış yanına kadar, tam alacakken geri çekip bardaktaki suyu üstüne fırlatıyorlarmış. 'Al sana su, hadi iç' diyorlarmış. Oğlumun üzerine kaynar su dökmüşler, idrar şişesini fırlatmışlar. Bu çocuğun aklını kaçırmaması bir mucize. Bunu yapan 18 yaşına girmek üzere olan yeğenim. Oğlum onun dışarıda olduğunu duyunca bana çok kızdı. 'Anne onu niye şikayet etmedin' dedi. 'O kız daha çocuk diye şikayetimi geri aldım' dedim. 'Hayır anne, esas annesini daha çok azmettiren oydu. Birlikte yapıyorlardı. Hatta o daha çok ağır şeyler yapıyordu. Saçlarım yatmaktan topak topak oluyordu. Tutup tutup zevk için saçımı yoluyorlardı' dedi."

'ORGAN MAFYASINA SATILMAK İSTENMİŞ'

Haftada 1 gün yemek verdikleri çocuğun, acıkınca odadaki çöplerden yemek artığı yediğini ve zehirlenip ölümden döndüğünü söyleyen Yasemin A., oğlunun kendisine anlattıklarına dayanarak çocuğun, kız kardeşi ve yeğeni tarafından organ mafyasına satılmak istendiğini öne sürdü. Yasemin A., oğlunun balkondan atlamayı da düşündüğünü ancak, gördüğü örümcekten korktuğu için atlamadığını belirtti. Yasemin A., 2020'de de götürüldüğü hastanedeki doktorların da Cem Muhammet'in kaçırıldığından şüphelendiğini ve ihbarda bulunduklarını ancak Sosyal Hizmetler yetkilileri gelene kadar çocuğun teyzesi tarafından kaçırıldığını belirtti.

Kaynak: DHA