08 Şub 2024 - 16:14- Magazin G:

Survivor'a veda eden isim Turabi oldu! Turabi'nin paylaşımı ise dikkat çekti

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Survivor All Star'ın iddiali yarışmacısı Turabi adaya veda etti. Turabi ilk açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor'a veda eden isim Turabi oldu! Turabi'nin paylaşımı ise dikkat çekti mask
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"Turbo Turabi diskalifiye mi oldu?" sorusu günlerdir gündemdeydi. Acun Ilıcalı'dan sert tepkiler alan Turabi adadan ayrıldı.

Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi'nin ayrılık kararı herkesi şoke etti. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turbo Turabi artık yarışmaya devam edemeyecek.

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil" dedi.

Turabi ise adadan ayrılır ayrılmaz paylaşım yaptı. Turbo Turabi paylaşımında " Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum" dedi.

Kaynak: MYNET

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08 Şub 2024 - 16:14 - Magazin

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