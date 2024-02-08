Survivor'a veda eden isim Turabi oldu! Turabi'nin paylaşımı ise dikkat çekti

"Turbo Turabi diskalifiye mi oldu?" sorusu günlerdir gündemdeydi. Acun Ilıcalı'dan sert tepkiler alan Turabi adadan ayrıldı.
Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi'nin ayrılık kararı herkesi şoke etti. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turbo Turabi artık yarışmaya devam edemeyecek.
Acun Ilıcalı açıklamasında; "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil" dedi.
Turabi ise adadan ayrılır ayrılmaz paylaşım yaptı. Turbo Turabi paylaşımında " Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum" dedi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.