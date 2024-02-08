Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İstanbul kara yolu Beypazarı Bozyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ahmet Mayda yönetimindeki 06 NBH 56 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı 06 DGG 781 plakalı aynı marka otomobil, kafa kafaya çarpışarak savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan Ulus (74) ve Mehmet Özsoy'un (62) hayatını kaybettiğini belirlendi. Sabri Işık, Nuh Mayda, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nuh Mayda ve Sabri Işık'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA