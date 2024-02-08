Alanya'da ekiplerden 3 dilde güvenli turizm haritası

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Güvenli-Huzurlu Turizm” projesi kapsamında tüm birimlerinin almış olduğu tedbirlere ek olarak, Toplum Destekli Polislik mevzuatı doğrultusunda, ilçeye gelen misafirlerin kişisel güvenlikleri ve mal güvenlikleri için kendilerine düşen görevleri hatırlatmak, olası bir suça maruz kalmamaları için kişisel olarak alabilecekleri tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla İngilizce, Rusça ve Almanca olarak üç dilde 40.000 adet Alanya Kent ve Kale Haritaları hazırlandı.

Turistlerin bir rehbere ihtiyaç duymadan ilçeyi gezmelerini sağlamak için içeriğinde Alanya'nın tarihi, doğa ve kültürel tanıtımı, ihtiyaç duyulduğunda kamu kurum ve kuruluşlarının telefon numaraları, toplu taşıma araçlarının güzergahları ve olası hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıların bulunduğu Alanya Kent Haritası, turistlerin yoğun olduğu Alanya Kalesi ve çevresinde dağıtıldı.