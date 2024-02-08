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Alanyaspor'dan sürpriz transfer!

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Corendon Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu'yu renklerine bağladı

Alanyaspor'dan sürpriz transfer! mask
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TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Önceki gün Güney Koreli golcü Ui-Jo Hwang'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer eden Alanyaspor, yarın sona erecek olan devre arası transfer sezonu öncesinde bugün de 19 yaşındaki Nijeryalı genç futbolcu Daniel Kehinde Akinlosotu'yu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, 2005 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Daniel Kehinde Akinlosotu ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı." Cemali AYDINOĞLU

Alanyaspor'dan sürpriz transfer!

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, genç, süper lig, Fenerbahçe, transfer

08 Şub 2024 - 16:04 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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