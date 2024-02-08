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Alanya'da ekiplerden öğrencilere yönelik trafik eğitimi

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Jülide Akça İlkokulu öğrencilerine, servise inerken ve binerken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı

Alanya'da ekiplerden öğrencilere yönelik trafik eğitimi mask
Alanya'da ekiplerden öğrencilere yönelik trafik eğitimi
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli personel tarafından, Jülide Akça İlkokulu öğrencilerine, servise inerken ve binerken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarı ve bilgilendirme gerçekleştirildi. Çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin evden okula ve okuldan eve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla; “Öğrenci Servisinde Güvenli Yolculuk” projesi kapsamında veli ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme kapsamında;

- Okul servisine binerken ve inerken aracın duracağı yerden en az beş adım uzaklıkta beklenilmesi,
- Araç durmadan binilip inilmemesi,
- Araca binmek için koşulmaması ve sırası geldiğinde binilmesi,
- Serviste kesinlikle ayakta durulmamaması ve şoförün dikkatini dağıtmamaları,
- Araç içerisinde kesinlikle ellerini, kollarını ve başlarını camdan dışarı çıkarmamaları,
- Araç tamamen duruncaya kadar emniyet kemerinin çıkarılmaması gerektiği şeklinde uyarılar yapılmıştır.

# Alanya, Trafik, öğrenci, araç, eğitim

08 Şub 2024 - 16:01 - Gündem

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