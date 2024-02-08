Alanya'da ekiplerden öğrencilere yönelik trafik eğitimi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli personel tarafından, Jülide Akça İlkokulu öğrencilerine, servise inerken ve binerken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarı ve bilgilendirme gerçekleştirildi. Çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin evden okula ve okuldan eve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla; “Öğrenci Servisinde Güvenli Yolculuk” projesi kapsamında veli ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme kapsamında;
- Okul servisine binerken ve inerken aracın duracağı yerden en az beş adım uzaklıkta beklenilmesi,
- Araç durmadan binilip inilmemesi,
- Araca binmek için koşulmaması ve sırası geldiğinde binilmesi,
- Serviste kesinlikle ayakta durulmamaması ve şoförün dikkatini dağıtmamaları,
- Araç içerisinde kesinlikle ellerini, kollarını ve başlarını camdan dışarı çıkarmamaları,
- Araç tamamen duruncaya kadar emniyet kemerinin çıkarılmaması gerektiği şeklinde uyarılar yapılmıştır.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.