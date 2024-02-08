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Benzinli, dizel, elektrikli araçların sonu geldi: Öyle bir icat yaptılar ki... Toyota seri üretime bile geçti

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Dünya çapında en çok tercih edilen içten yanmalı (Benzinli ve dizel) otomobillere alternatif olarak sunulan elektrikli araçlar yollarda hızla çoğalırken, hepsinin sonunu getirecek icadı Toyota duyurdu. Seri üretime bile geçmişler...

Benzinli, dizel, elektrikli araçların sonu geldi: Öyle bir icat yaptılar ki... Toyota seri üretime bile geçti mask
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Dünyada fosil yakıtların bitmekte olduğunu gören Toyota şirketi diğer  otomobil üreticilerin aksine elektrikli değil çok daha farklı bir yakıt ile çalışan bir motor modeline yöneldi. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek hidrojen teknolojisine (suya) dayanıyor. Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motoru, daha uzun menziller, daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunarak ve sadece su yayarak otomobil endüstrisinde devrim yaptı. Bu teknoloji karbon nötrlüğüne ulaşmada elektrikli araçlara umut verici bir alternatif haline gelecek.

MOTOR GÜCÜ ŞİMDİLİK 455 BEYGİR
Otomobil üreticileri, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için güneş, elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan çevre dostu otomobiller geliştirmekte ve hidrojen yakıt ikmal istasyonları uygun maliyetli bir çözüm olmaktadır.

Toyota, Yamaha Motor ile birlikte 455 beygir gücü ve 398 tork üreten hidrojen yakıtlı bir V-8 motor da dahil olmak üzere, sadece su yayan ve sadece 5 kg hidrojenle 485 km kadar yol alabilen hidrojenle çalışan motorlar kullanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BAŞLAMADAN BİTİYOR MU?
Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunmakta ve sınırlı miktarda tedarik edilen malzemelere olan ihtiyacı azaltarak elektrikli araçlara umut verici bir alternatif oluşturuyor.

Toyota'nın hidrojen motoru neredeyse hiç CO2 yaymıyor, elektrikli araç bataryalarından daha az nadir metal gerektiriyor ve Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ediliyor. 2025 yılına kadar 200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracın yollarda olması planlanıyor.

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08 Şub 2024 - 15:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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