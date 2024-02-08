Akciğer kanserinin en önemli sebebi ortaya çıktı

Sigaranın başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok türlü kanser hastalığına ve diğer hava yolu enfeksiyonu rahatsızlıklarına yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Görgüner, aynı zamanda sigarayı bırakmak için kullanıldığı iddia edilen elektronik sigaranın da en az sigara kadar tehlikeli bir şey olduğunu belirtti.

Metin Ali Görgüner sigara bırakma günü yaklaşıyorken konu hakkında şunları ifade etti: “Sigara gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri, mide kanseri, mesane kanseri gibi kanserlere yol açar. Vücutta aklımıza gelebilecek pek çok organı etkiler. Dünyada akciğer kanserinden ölüm hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sıradadır. Dolayısıyla sigara da buna en çok neden olan faktördür. Hiç sigara içmeyen kişide akciğer kanseri riski yüzde 1 ise sigara içen kişide risk 5 - 6 kat artıyor. Hiç sigara içmeyip yanında çok sigara içilen kişilerde bile yani pasif içicilerde akciğer kanser riski artıyor. Sigaranın diğer akciğer hastalıklarında da çok önemli rolü vardır. Bunların en çok bilineni KOAH, astım gibi hava yolları hastalıklarıdır. Yine akciğer dışında, kalp ve damar hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları ve cilt hastalıklarında da etkisi vardır. Sigara bırakmak o kadar kolay değildir. Bu bir nikotin bağımlılığıdır. Özellikle ne kadar çok sigara içilirse vücutta o kadar çok nikotin reseptörleri oluşur. Nikotin reseptörleri, kişi sigarayı bıraktığı zaman sürekli nikotini arar ve bulamadığı zaman vücudu strese sokar. Bu yüzden sigara bırakmak son derece zordur ve irade işidir. Vücutta nikotini bıraktığınız zaman nikotin reseptörleri büyük bir strese yol açar. Sigaraya tekrar başlamada en önemli faktör budur." dedi.