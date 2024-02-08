- Asayiş

Alanya'da evde hareketsiz bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

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Alanya'da evinde hareketsiz bulunan Rusya uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alanya'da evde hareketsiz bulundu! Hastanede hayatını kaybetti mask
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Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Rusya uyruklu Zarema Semenova'nın (44) yatak odasında hareketsiz bulan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Semenova, kurtarılamadı.

Semenova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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08 Şub 2024 - 14:57 AA Antalya- Asayiş

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