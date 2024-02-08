Alanya'da evde hareketsiz bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Rusya uyruklu Zarema Semenova'nın (44) yatak odasında hareketsiz bulan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Semenova, kurtarılamadı.
Semenova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.