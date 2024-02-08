Antalya uçağında panik: Ekipler sevk edildi

Edinilen bilgiye göre sün saat 21.55’te kalkış yapan Airbus A320 tipi uçakta, kalkıştan kısa bir süre sonra bir yolcunun hem SAW Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne hem de diğer uçaklara lazer tuttuğu tespit edildi.

Hava Trafik Kontrol Merkezi durumu Antalya Havalimanı ve uçak pilotuna bildirdi. Kabin görevlileri tarafından lazer tutan yolcu belirlendi.

Uçak Antalya Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra, lazer tutan yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.