08 Şub 2024 - 14:36- Asayiş G:

Alanya’da elektrik direğine çarpan sürücü ağır yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi Stad Caddesi’nde meydana gelen kazada İ.B.Ö. (27) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşen sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Alanya, Polis, sağlık, ilgili, Gelen

08 Şub 2024 - 14:36 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı mask
Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı
Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği mask
Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği
Zonguldak'ta maden ocağında göçük mask
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı mask
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı
Düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı mask
Düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı
Cip bariyerlere saplandı; bariyerlerin kafasını sıyırdığı sürücü hastaneye kaldırıldı mask
Cip bariyerlere saplandı; bariyerlerin kafasını sıyırdığı sürücü hastaneye kaldırıldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber