Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi Stad Caddesi’nde meydana gelen kazada İ.B.Ö. (27) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşen sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
08 Şub 2024 - 14:36- Asayiş Güncelleme:
Alanya’da elektrik direğine çarpan sürücü ağır yaralandı
Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.