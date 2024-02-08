Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çevre yolu üzerinde drone ile kırmızı ışık ve seyir halinde cep telefonu kullanma denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ışık ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 23 araca 34 bin 638 TL cezai işlem uygulandı.
- Asayiş
Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı
Alanya’da jandarma tarafından drone ile yapılan denetimde kırmızı ışıkta geçen ve seyir halinde iken cep telefonu ile konuşan 23 sürücüye 34 bn 638 TL cezai işlem uygulandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.