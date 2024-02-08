- Asayiş

Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı

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Alanya’da jandarma tarafından drone ile yapılan denetimde kırmızı ışıkta geçen ve seyir halinde iken cep telefonu ile konuşan 23 sürücüye 34 bn 638 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı mask
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çevre yolu üzerinde drone ile kırmızı ışık ve seyir halinde cep telefonu kullanma denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ışık ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 23 araca 34 bin 638 TL cezai işlem uygulandı.

# Alanya, Jandarma

08 Şub 2024 - 14:35 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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