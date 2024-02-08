Alanya’da sürücülere havadan ceza yağdı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çevre yolu üzerinde drone ile kırmızı ışık ve seyir halinde cep telefonu kullanma denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ışık ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 23 araca 34 bin 638 TL cezai işlem uygulandı.