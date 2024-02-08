Olay Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. A.Y. (35) isimli şahıs gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatta, iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda kendini iple astı. Durumu gören iş arkadaşları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Alanya’da çalıştığı inşatta kendini asarak canına kıymak istedi
Alanya’da çalıştığı inşaatta kendini asan gece bekçisi hastaneye yaşam savaşı veriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.