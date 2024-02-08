Uzayda ne zaman seks yapacağız?

Astronomi, fizik, gezegen bilimi ve uzay uçuslarına merakıyla bilinen bir bilim gazetecisi olan Lee Billings'in programına konuk olan Kanadalı bilim insanı Shawna Pandya, uzayda cinsellik yaşanabilir mi ? düşüncesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Scientific American adlı programda konuşan Pandya, uzaya artık çıkmanın eskisinden daha da kolaylaştığını, önümüzdeki yıllarda uzayda yaşamanın mümkün olacağını dile getirdi.

Böyle bir dönemde söz konusu kurulacak olan uzay kolonilerinde nüfus artışının yaşanabilmesi için uzayda seks çalışmalarının yapılmasını savunan Pandya ana akım bilimin bu konu üzerinde neredeyse hiç durmadığını dile getirdi. İnsanoğlunun ilerleyen yıllarda uzayda koloniler kuracağını belirten Pandya, söz konusu kolonilerde yaşayacak olan insanların bütün temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmaların yapıldığını ancak sadece cinsellik ve nüfus artışı gibi konularda sessiz kalındığını ifade etti.

Billings'in kendisine "NASA ve diğer uzay ajanslarında seks bir şekilde yasaklanmış, asla tartışılmaması gereken bir konu olarak mı görülüyor?" sorusunu sorması üzerine Shawna Pandya şu yanıtı verdi: "Sanırım NASA'da uzun süredir, uzayda seks hakkında konuşurlarsa kör olacaklarına dair bir söylenti dolaşıyor olmalı - çünkü tarihsel olarak konuşursak, NASA çok fazla Disney yaklaşımı benimsedi" diyen Pandya konuşmasına şu sözleri de ekledi: "Nihayetinde, eğer başka bir dünyaya yerleşmek ya da uzun mesafeler kat edip uzayda yaşayan bir medeniyet olmak istiyorsak, elbette üremeyle başa çıkmamız gerekir, ama aynı zamanda seksle, aşık olmakla, Dünya'nın ötesindeki insan erotizminin zorlukları ve karmaşıklığıyla da başa çıkmamız gerekir. Japon medaka balığını 1994 yılında Columbia uzay mekiğinde yakaladık. Uzayda çiftleştiler ve bunu kayda aldık! Başarılı bir şekilde gelişebilmek, gebe kalabilmek, doğum yapabilmek ve bir insan olarak normal, yaşayabilir bir gelişim gösterebilmek için hangi süre boyunca ve gelişimde hangi maruziyette ne kadar yerçekiminin yeterli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmiyoruz ve eğer kalıcı, dünya dışı, çok gezegenli bir tür olma konusunda ciddiysek bunu öğrenmemiz gerekiyor. Jinekoloji, üreme sağlığı, nüfus çeşitliliği, çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme, evrim, cinsel haklar, zevk ve kesişimsellik dahil cinsel haklar, sosyal adalet meselesi, cinsel tepkilerimiz ve davranışlarımız üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Cinsel davranış ve tepkiler hakkında elimizde sınırlı ya da sıfır veri var. İnsanlar 'Ah, insanlar uzayda seks yapabilir mi?' sorusuna odaklanıyor. Muhtemelen. 'Uzayda güvenli ve etik bir şekilde seks yapabilirler mi ve çevrelerini canlı tutabilirler mi?' Pratik bileşen hakkında düşündüğümüzde asıl soru bu" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi