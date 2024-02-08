CHP İlçe Başkanı Kandemir Alanya Belediyesi’ni uyardı: Artık kasıt arıyoruz

ALANYA Belediyesi ekiplerinin asfaltlama çalışması sırasında Şekerhane Mahallesi’ndeki içme suyu ana hattına zarar verilmesi dolayısıyla şehrin büyük bölümünde su kesintisi meydana geldi. Şekerhane, Hacet, Güllerpınarı, Kadıpaşa, Çarşı, Saray, Tophane, Hisariçi mahallerine şebekenin parçalanması nedeniyle uzun süre su verilemedi. Geçtiğimiz haftalarda, yeni belediye binası inşaatı bölgesinde aynı şekilde su şebekesi hattının güzergahı net olarak gösterilmesine karşın yine Alanya Belediyesi adına iş yapan müteahhit firma ana su hattını parçalamıştı.

Seçim tarihi yaklaştıkça Büyükşehir Belediyesi’ni haksız bir şekilde suçlayarak hedef gösteren Alanya Belediyesi yönetimini uyaran CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Seçim tarihine yaklaşırken şehir suyu ana şebeke hatlarında doğrudan müdahale ile oluşan parçalamalar Alanya’da yaşayanları bıktırmıştır. Aynı şekilde oluşması ‘acaba kasıtlı mı yapılıyor’ sorusunu gündeme getirmiştir Benzer türden zararlar oluşturarak halkımızın susuz bırakılmaması için Alanya Belediyesi yönetimini uyarıyoruz” dedi. (CHP BÜLTEN)