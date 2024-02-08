Alanya'da korkunç kaza! İşçi vinçten kopan parçanın altında kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Sugözü Mahallesi Stad Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışan A.A. isimli işçi, vinçten kopan bir parçanın altında kaldı.

Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı ile olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.