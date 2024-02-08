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Alanya'da 'Mekansız Paşa' trafik kurbanı

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Tanınan taksici Mevlüt Zararsız trafik kazası sonucu öldü

Alanya'da 'Mekansız Paşa' trafik kurbanı mask
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ALANYA'DA 'Mekansız Paşa' lakabıyla tanınan ve sevilen bir isim olan taksici Mevlüt Zararsız trafik kazası sonucu öldü. Zararsız'ın Alanya Çevreyolu'nun Güllerpınarı Mahallesi etabında motosikletle ilerlerken bir tırın çarpması sonucu can verdiği öğrenildi. Zararsız, Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde toprağa verildi.

# Alanya

08 Şub 2024 - 12:04 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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