Alanya'da 'Mekansız Paşa' trafik kurbanı

ALANYA'DA 'Mekansız Paşa' lakabıyla tanınan ve sevilen bir isim olan taksici Mevlüt Zararsız trafik kazası sonucu öldü. Zararsız'ın Alanya Çevreyolu'nun Güllerpınarı Mahallesi etabında motosikletle ilerlerken bir tırın çarpması sonucu can verdiği öğrenildi. Zararsız, Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde toprağa verildi.