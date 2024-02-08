Kaza Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. T.A. (17) idaresindeki 07 NHJ 73 plakalı motosiklet seyir halinde ilerlediği sırada, yaya gecidi bulunmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalılan M.U’ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan T.A’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaya M.U’nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
- Asayiş
Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Alanya’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.