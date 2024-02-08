- Asayiş

Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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Alanya’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı mask
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Kaza Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. T.A. (17) idaresindeki 07 NHJ 73 plakalı motosiklet seyir halinde ilerlediği sırada, yaya gecidi bulunmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalılan M.U’ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan T.A’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaya M.U’nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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08 Şub 2024 - 11:56 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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