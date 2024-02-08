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Türkiye yeni virüsle karşı karşıya! Okullar açıldı vaka sayısı ciddi şekilde arttı...

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Okulların açılmasının ardından adenovirüs vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle çocuklarda sıkça görülen bu salgına karşı uyarılarda bulunuyor. Op. Dr. Seda Çevik Kaya, adenovirüs gibi virüslerin damlacık ve temas yoluyla yayıldığını açıkladı.

Türkiye yeni virüsle karşı karşıya! Okullar açıldı vaka sayısı ciddi şekilde arttı... mask
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Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı ancak okullarda adenovirüs vakalarında artış gözlemleniyor. Etlik Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Çevik Kaya, okullarda göz hastalıkları enfeksiyonlarında artış yaşandığını duyurdu.

Op. Dr. Kaya, okulların açılmasıyla birlikte çocukların birbirleriyle temasının yoğunlaştığını ve bu nedenle göz enfeksiyonlarının sık görülmeye başladığını belirtti. Göz enfeksiyonlarının çocukların oyun oynarken yakınlaşmasıyla hızla bulaştığını ve adenovirüs gibi virüslerin damlacık ve temas yoluyla yayıldığını vurguladı.

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre; Adeno göz virüsünün belirtilerinin gözde kaşıntı, batma ve sulanma olduğunu dile getiren Kaya, bu virüsün korneayı tutup leke bırakabileceğini ve belirtilerin iki hafta sürebileceğini açıkladı. Ayrıca, hastalık sürecinde lens takılmaması, makyaj yapılmaması ve başkalarının makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

EN ÖNEMLİ KORUNMA YÖNTEMİ HİJYEN

Kaya, bu enfeksiyonun bulaşmasını önlemek için el hijyenine dikkat edilmesi, ortak kullanım eşyalarının temizlenmesi ve damla tedavisine önem verilmesi gerektiğini belirtti. Ailelerin de damla kullanmadan önce ellerini yıkamaları gerektiğini vurgulayan Kaya, enfeksiyon durumunda ortak kullanım eşyalarının, muslukların ve kapı kollarının temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar, adenovirüs enfeksiyonlarına karşı tedbirli olunması ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli hijyen önlemlerinin alınmasının önemini vurguluyor.

Kaynak: Karar

# ifade, eğitim

08 Şub 2024 - 11:23 - Sağlık

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