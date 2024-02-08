Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde kentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve alanlarda huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada; 307 şahıs sorgulanırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. 1 yoklama kaçağı şahsa ise tebliğ düzenlendi. (Toygar DİM)