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Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği

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Alanya’da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin en kalabalık bölgelerinde Huzur Uygulaması gerçekleştirdi

Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği mask
Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği
Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde kentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve alanlarda huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada; 307 şahıs sorgulanırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. 1 yoklama kaçağı şahsa ise tebliğ düzenlendi. (Toygar DİM)

# Alanya

08 Şub 2024 - 11:13 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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