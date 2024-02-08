Alanya Emniyetinden ‘Huzur’ seferberliği

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde kentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve alanlarda huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada; 307 şahıs sorgulanırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. 1 yoklama kaçağı şahsa ise tebliğ düzenlendi. (Toygar DİM)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.