- Ekonomi

100 bin TL yatırırsam kaç lira faiz alırım?

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100 bin lirası olanın bankaya yatırırsa kaç lira faiz alacağının hesabını yaptık işte banka banka faiz getirileri...

100 bin TL yatırırsam kaç lira faiz alırım? mask
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Yüksek seyreden enflasyon sebebi ile paralarının erimesinden endişe eden vatandaşlar çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Bu yatırım araçlarından biri de banka mevduatlarından elde edilen faiz getirileri. 

BANKALAR FAİZ ORANLARINI KATLADI

Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından, bankalar arasında müşteri çekmek amacıyla faiz yarışı hız kazandı. 32 günlük mevduat için bankalar, yıllık yüzde 42-45-47-49 arasında çeşitli faiz oranları sunuyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, en yüksek faiz oranları 3 aylık mevduat için kaydedildi.

100 BİN LİRA YATIRIRSAM KAÇ LİRA FAİZ ALIRIM?

Örneğin, 100 bin TL’lik bir mevduat hesabı için sunulan yüzde 45 faiz oranıyla bir yıllık dönemde elde edilecek getiri, yaklaşık 155 bin TL’yi buluyor. Merkez Bankası’nın faiz politikalarının etkisiyle, mevduat sahipleri yüksek getiriler elde edebilirler.

FAİZLERDE MERKEZ BANKASI'NIN ROLÜ

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45’e yükselterek piyasadan likidite çekme yoluna gitti. Bankaların yüksek faiz nedeniyle kredi vermekte zorlandığı bir dönemde, Merkez Bankası’nın depo alım ihaleleri düzenlemesi, mevduat faizlerindeki yüksek seviyeyi korumaya yönelik bir strateji olarak görülüyor.

YÜZDE 45 FAİZ VERİYORLAR

100 bin lirasını yüzde 45 faizle bir yıl boyunca mevduata yatıran bir kişi, yıl sonunda parasını 155 bin 545 liraya yükseltebilir. Ancak bu tutardan yüzde 5 oranında stopaj kesintisi gerçekleşiyor. Bu durumda kümülatif getiri yüzde 55.41 olarak hesaplanıyor. Ancak enflasyonun yüzde 64.77 olduğu bir dönemde, mevduat faizi yüzde 9.77 negatif reel getiri sağlıyor.

MERKEZ BANKASININ REZERV ORANLARI NE DURUMDA?

Merkez Bankası, rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Geçtiğimiz hafta brüt döviz rezervleri 931 milyon dolar azalarak 137 milyar 159 milyon dolara geriledi. Bu durum, Merkez Bankası’nın rezerv politikalarındaki değişiklikleri gösteriyor. Ekonomi ve finans dünyasındaki bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Şub 2024 - 10:58 - Ekonomi

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