Alanya'da korkunç kaza! TIR'ın altında kalarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, Alanya Çevreyolu üzeri eski hastane kavşağı civarından meydana gelen korkunç kazada TIR'ın altında kalan Sugözü Mahallesi'nden Mevlüt Zararsız can verdi.

Sugözü Muhtarı Hasan Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayırlı akşamlar sevgilisi Sugözülüler, bir duyurum olacak. Mevlüt Zararsız abimiz elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi yarın (8 Şubat) yataklanacak. Ak Parti ilçe binasının ön tarafında tırın altına girmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah” dedi.