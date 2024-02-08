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Alanya'da korkunç kaza! TIR'ın altında kalarak can verdi

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Alanya'da çevreyolu üzeri Eski Hastane Kavşağı civarında meydana gelen kazada 1 kişi can verdi.

Alanya'da korkunç kaza! TIR'ın altında kalarak can verdi mask
Alanya'da korkunç kaza! TIR'ın altında kalarak can verdi
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Edinilen bilgiye göre, Alanya Çevreyolu üzeri eski hastane kavşağı civarından meydana gelen korkunç kazada TIR'ın altında kalan Sugözü Mahallesi'nden Mevlüt Zararsız can verdi. 

Sugözü Muhtarı Hasan Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayırlı akşamlar sevgilisi Sugözülüler, bir duyurum olacak. Mevlüt Zararsız abimiz elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi yarın (8 Şubat) yataklanacak. Ak Parti ilçe binasının ön tarafında tırın altına girmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

# Olacak, Alanya, Gelen, Sosyal

08 Şub 2024 - 10:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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