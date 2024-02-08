X'e yeni rakip! Bir günde 1 milyon kullanıcı

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'nin desteklediği ve yeni bir sosyal medya platformu olan Bluesky, halka açıldı ve kayıt almaya başladı.

Bluesky'a katılmak isteyenlerin önceden davetiyeye ihtiyacı vardı, bu da genellikle mevcut bir üyeden davetiye talep etmek anlamına geliyordu. Bu davetiye süreci, platformun moderasyon araçları ve diğer özellikleri kurması için zaman kazanmasını sağladı.

Bluesky, Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındıktan sonra adını X olarak değiştirdiği Twitter'a benzemekle birlikte, henüz kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma özelliği sunmuyor.

Platform, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor ancak bu özelliklerin ne kadar popüler olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ayrıca, kullanıcıların takip ettikleri hesapların gönderilerini kronolojik olarak görüntülemesine ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan algoritma odaklı zaman çizelgelerine geçiş yapmasına izin veriyor.

Bluesky, 850 binden fazla yeni kullanıcı kazanarak toplam kayıt sayısını 4 milyonun biraz üzerine çıkardı. Bu artış, platform hakkında hala büyük bir ilgi olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Karar