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İstanbul'da İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki yarış son günlerde iyice kızıştı. Son İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. CHP adayı İmamoğlu yüzde 41.1, Cumhur İttifakı adayı Kurum yüzde 40.6 oy oranına sahip. Başak Demirtaş'ın çekilmesi ise kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

İstanbul'da İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında mask
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki yarış son günlerde iyice kızıştı.

SON İSTANBUL ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından çekilmesi öncesinde yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar elde etti.

İMAMOĞLU İLE KURUM ARASINDAKİ FARK 1 PUANIN ALTINDA

Seçim anketindeki kararsızlar ( yüzde 12.2) dağıtıldıktan sonraki oluşan durum şu şekilde; CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 40.6, DEM Parti adayı Başak Demirtaş yüzde 6.5, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 4.3, Yeniden Refah Partisi adayı 2.1,  Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 1.3, Memleket Partisi adayı Mehmet Sevigen yüzde 0.6, Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 0.5.

İSTANBUL'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Son İstanbul anketinde sonuçların başa baş çıktığı görülürken, Başak Demirtaş'ın çekilmesi İstanbul'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

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08 Şub 2024 - 09:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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