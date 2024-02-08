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Bakan Yerlikaya: 33 ilde 147 DEAŞ üyesi yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yer...

Bakan Yerlikaya: 33 ilde 147 DEAŞ üyesi yakalandı mask
Bakan Yerlikaya: 33 ilde 147 DEAŞ üyesi yakalandı
Bakan Yerlikaya: 33 ilde 147 DEAŞ üyesi yakalandı
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-49' operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında 33 il genelinde 'Kahramanlar-49' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 147 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

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08 Şub 2024 - 07:25 DHA Ankara- Gündem

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