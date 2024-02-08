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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte bir kişinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük mask
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya’nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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08 Şub 2024 - 09:02 DHA Zonguldak- Asayiş

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