- Asayiş

Düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı

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MERSİN'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan İ.Ç. (33), tutuklandı. Konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne ise toplamda 19 bin 88 TL ceza uygulandı.

Düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı mask
Düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı
Düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı
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Olay, merkez Yenişehir ilçesi 33’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç., olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ekipler ayrıca, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL  ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

# ceza, Sosyal, sevk

08 Şub 2024 - 08:15 DHA Mersin- Asayiş

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