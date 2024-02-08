- Asayiş

Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı

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AKSARAY'da, özel halk otobüsünde yolcular arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Abdulrahim T. (18), kolundan ve kalçasından bıçakla yaralandı.  Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı mask
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı
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Olay, saat 19.00 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesinde meydana geldi. Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı. Bu sırada sürücü de otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan yolcu, araçtan inip kaçtı. Abdulrahim T. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. ​

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08 Şub 2024 - 08:15 DHA Aksaray- Asayiş

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