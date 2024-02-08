- Asayiş

İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

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KIRIKKALE'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı mask
İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi, Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D., C.Y. ve M.V.Ö. ile D.B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# sağlık, ilgili, Yüksek, sevk, Polis

08 Şub 2024 - 08:13 DHA - Asayiş

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