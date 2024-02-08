- Ekonomi

Pazarda zam rekortmeni oldu: Kimse yanına yaklaşamıyor! Peş peşe zam...

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Yeni yılın ardından gelen zamlar vatandaşın cebini yakarken pazarda etiketler bir uçtu pir uçtu. Özellikle kış mevsiminde canı bu meyveyi çekenler tezgahlara akın ederken, fiyatı gören ardına bile bakmadan kaçıyor…

Pazarda zam rekortmeni oldu: Kimse yanına yaklaşamıyor! Peş peşe zam... mask
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Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de fiyatlar arttı. Zamlı fiyatlar herkesin cebini yakarken, özellikle gebelerin bu mevsimde canının çektiği o meyvenin fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

PAZAR TEZGAHINDA KİLOSU 159 TL

Çarşı pazar her yerde fiyatlar arttı, tezgahta çilek fiyatını gören ise ne yapacağını şaşırdı. Fiyatların artması beklenen bir durum olurken, çilek fiyatlarının bu kadar yüksekten uçması yine de şaşırttı.

Yeniçağ’ın haberine göre, çilek fiyatını gören vatandaş şoke oldu. 1 kilo çileğin pazardaki fiyatı 159,99 TL olurken, artık çilek yemek de hayal oldu.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Gelen

08 Şub 2024 - 07:56 - Ekonomi

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