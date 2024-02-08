Uzman isimden 500 ve bin TL'!lik banknot açıklaması: 'Seçim sonrası...'

500 TL VE 1000 TL BANKNOTLAR



Türkiye'de yer alan pahalılık 2024 yılında resmen katlanarak artmaya devam ediyor. Marketlerde ve daha birçok yerde yenilenen etiketler tüketiciyi isyan ettirdi. Binlerce ürüne zam gelirken, tüketicinin elinde yer alan 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar yetersiz görülmeye başlandı. Son 3 yıldır artan enflasyon karşısında eriyen alım gücü gündeme 500 TL ve 1000 TL'lik banknotları taşıdı.

YENİ BANKNOT ÇAĞRISI



Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu. Bu ekonomide gereklilik olarak görülen yeni banknotlar hakkında uzun süredir çağrıda bulunduğunu paylaştı.

Saatler içerisinde yaklaşık olarak bir milyon tıklanmaya ulaşan paylaşımın devamında, "500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten MECBUR yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına gelen yorumlar dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarından birisi, "Evet tomarla parayla pazara alış verişe gidiyoruz." sözlerini yorumlarda paylaştı.

Kaynak: Haber MERKEZİ