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Şimşek'te sürpriz hedefi

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de uzun süredir liderliğini sürdüren Fenerbahçe ile 10 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçta, sahadan sürpriz bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor

Şimşek'te sürpriz hedefi mask
Şimşek'te sürpriz hedefi
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TRENDYOL Süper Lig'de 27 puanla 14. basamakta bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 25. hafta maçında 10 Şubat Pazar günü lider Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan turuncu yeşilli ekip, pazartesi gününü dinlenerek geçirmişti. Fenerbahçe maçı hazırlıklarına önceki akşam yapılan antrenmanla başlayan Alanyasporlu oyuncular, çalışmalarına dün de devam ettiler. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Turuncu yeşilli futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda turnuva maçı yaparak idmanı tamamladılar.

Şimşek'te sürpriz hedefi

AYAĞININ TOZUYLA SAHAYA İNDİ


Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe mesaisine başladığı haftanın ilk antrenmanında, takımın yeni transferi olan forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang da yer aldı. Ayağının tozuyla turuncu yeşilli takımla birlikte sahaya inen Hwang, takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek'te sürpriz hedefi

Kaynak: Spor Servisi

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08 Şub 2024 - 02:02 - Spor

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