Özçelik: Hiçbir soruna kulak tıkamayacağız

Gezilerinde belediye başkanlığına neden aday olduğunu anlatan Özçelik, Alanya'daki hiçbir sorun ve probleme kulak tıkamayacaklarını söyledi.



Yaklaşan yerel seçim öncesinde gerek sahada gerek salon çalışmalarında aktif programlarını tüm hızıyla sürdüren CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, geçtiğimiz gün açılışına katıldığı Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’ndaki gıda stantlarını gezdi. Özçelik burada, HOTED Onursal Başkanı Hakan Yeni ve Alanya Altın Kepçe Turizm Aşçılar Derneği Başkanı Ergül Demiral ile bir araya geldi. Dernek Başkanları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Özçelik, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları ile işbirliği halinde olacaklarını önemle kaydetti.

BÜTÇE DOĞRU KULLANILMALI

CHP Adayı Özçelik'in ikinci ziyaret adresi, Alanya'da faaliyet gösteren Özel Alanya Şifa Tıp Merkezi oldu. Merkezin Müdürü Belma Aksu, Doktor Mesrur Zan ve Doktor Önder Gebedek tarafından karşılanan Özçelik, burada tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane personeliyle bir araya gelen Özçelik, Belediye Başkanlığına neden aday olduğunu samimiyetle anlattı. Alanya’nın geleceği için aday olduğunu vurgulayan Özçelik, sağlık turizminin önemine değindiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:"Hastanın derdi, hastanın kendinden dinlenir. Böylelikle tedavinin çözümüne daha çabuk ulaşılır. Biz, hiçbir soruna kulak tıkamayacağız. Alanya’nın her türlü sorun ve problemlerini büyük bir daire içine aldık. Göreve gelince, yapacağımız çalışmalarla bu daire giderek küçülecek. Alanya’nın büyük bir bütçesi var. Yeter ki bu bütçe iyi ve doğru şekilde kullanılsın. Doğru ve planlı bir yönetimle Alanya’nın geleceğini inşa edecek, hastayı iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi