Alanya Yücel'den memnun

JUST Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Alanya'nın 30 mahallesinde 2 bin 238 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 39.4'ü yetişkin, yüzde 25.4'ü orta yaş, yüzde 17.9'u genç, yüzde 17.3'ü ise yaşlı kategorsinde. Geçtiğimiz ocak ayında her türlü meslek grubundan insanlarla yapılan anket sonucuna göre ankete katıılanların yüzde 68.8'i Alanya Belediyesi hizmetlerinden ve Başkan Adem Murat Yücel'den memnun olduğunu ifade etti. Yüzde 31.2'lik kesim ise memnun olmadığını söyledi. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.