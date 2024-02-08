DEMKOD burs verdiği öğrencilerle buluştu

Aşevi Müdürü olarak görev yapan Dernek Başkanı Keyaoğlu, bursiyer öğrenciler ile eğitim, üniversite ve kariyer konularında sohbet etti. Ziyarette bursiyer öğrencilerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, DEMKOD Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ünlü, Ramazan Şanlı da yer aldı. 21 yıldır faaliyetini sürdüren DEMKOD’un bu yıl farklı üniversitelerde okuyan 35 öğrenciye burs desteği sağladığını belirten Keyaoğlu, ilerleyen günlerde bursa katkı sağlayan hayırseverler ve bursiyer üniversite öğrencilerinin katılacağı bir kahvaltı organizasyonu düzenleyeceklerini söyledi. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.