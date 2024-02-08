- Eğitim

DEMKOD burs verdiği öğrencilerle buluştu

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DEMİRTAŞ Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (DEMKOD) Başkanı Emine Keyaoğlu, kendisini ziyaret eden bursiyer öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğü’nde ağırladı.

DEMKOD burs verdiği öğrencilerle buluştu mask
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Aşevi Müdürü olarak görev yapan Dernek Başkanı Keyaoğlu, bursiyer öğrenciler ile eğitim, üniversite ve kariyer konularında sohbet etti. Ziyarette bursiyer öğrencilerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, DEMKOD Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ünlü, Ramazan Şanlı da yer aldı. 21 yıldır faaliyetini sürdüren DEMKOD’un bu yıl farklı üniversitelerde okuyan 35 öğrenciye burs desteği sağladığını belirten Keyaoğlu, ilerleyen günlerde bursa katkı sağlayan hayırseverler ve bursiyer üniversite öğrencilerinin katılacağı bir kahvaltı organizasyonu düzenleyeceklerini söyledi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Şub 2024 - 01:53 - Eğitim

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