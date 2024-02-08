Akdeniz'de en düşük geceleme Türkiye'de

2023 yılı 11 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek net otel dolulukları yüzde 62 İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 52 ile Fransa ve yüzde 51 ile Yunanistan izledi. Türkiye ise yüzde 49,5. Turizm Databank’ın ülkelerin ulusal verilerinden yaptığı analize göre, 2023 yılı 11 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek net otel dolulukları yüzde 62 İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 52 ile Fransa ve yüzde 51 ile Yunanistan izledi. Türkiye ise yüzde 49,5. 2022 yılına göre doluluklarda; İspanya ve İtayla 2,2 puan atışla öne çıkarken Yunanistan 2,5 puan gelişme gösterdi. Bu dönemde Türkiye ortalama 3 puan ve Fransa 0,2 puan geriledi. Kaynak: Turizm Ajansı
Kaynak: Turizm Ajansı
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.