- Turizm

Akdeniz'de en düşük geceleme Türkiye'de

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2023 YILI 11 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonlar arasında gecelemeler belli oldu.

Akdeniz'de en düşük geceleme Türkiye'de mask
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2023 yılı 11 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek net otel dolulukları yüzde 62 İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 52 ile Fransa ve yüzde 51 ile Yunanistan izledi. Türkiye ise yüzde 49,5. Turizm Databank’ın ülkelerin ulusal verilerinden yaptığı analize göre, 2023 yılı 11 aylık dönemde Akdeniz’de rakip destinasyonları içinde en yüksek net otel dolulukları yüzde 62 İspanya’da kaydedildi. Onu yüzde 52 ile Fransa ve yüzde 51 ile Yunanistan izledi. Türkiye ise yüzde 49,5. 2022 yılına göre doluluklarda; İspanya ve İtayla 2,2 puan atışla öne çıkarken Yunanistan 2,5 puan gelişme gösterdi. Bu dönemde Türkiye ortalama 3 puan ve Fransa 0,2 puan geriledi. Kaynak: Turizm Ajansı

Kaynak: Turizm Ajansı

# yüzde, türkiye, 2022, Yüksek, en yüksek

08 Şub 2024 - 01:43 - Turizm

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