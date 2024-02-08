Erkan Yağcı: 2024 turizmde test yılı olacak

EMITT Turizm Fuarı kapsamında moderatörlüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın yaptığı Başkanlar Oturumu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naile Göçen Çukurova’nın katılımıyla gerçekleşti.



‘2023 ZOR OLAN AMA İYİ SONUÇLANAN BİR YILDI’

Panelde 2023 yılını değerlendiren TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, “2023 iyi başlayan bir yıldı ama deprem felaketi bizi çok etkiledi. Depremin etkisi haziran ayına kadar devam etti. Ben hep 2023’ü şöyle özetliyorum: Zor olan ama iyi sonuçlanan bir yıldı. Türkiye dünyada pozitif ayrışan bir ülke oldu. Dünya turizmi 2019’u yüzde 95 yakalayabildi ama Türkiye üzerine çıktı. Hem turist sayısı hem de turizm geliri açısından iyi bir yıldı.” dedi. 2024 yılının Türkiye turizmi açısından bir test yılı olacağını ifade eden Yağcı, “Sivil toplum anlamında çok itici bir gücüz. Bu, turizm sektörünün en önemli özelliklerinden biri. 2024 yılı bizim için 2019’dan sonra test yılı olacak. Çünkü Türkiye’de bir fiyat artışı oldu. Bu fiyat artışlarının dünyada kabullenilebilmesi için bir test yılı olacak. Bu sene turist sayısından daha çok turizm gelirlerini düşünmemiz son derece önemli. Geldiğimiz seviyeyi korumak ve ilerisi için hazırlıklı olmak çok önemli olacak bizim için. Bulunduğumuz bölgede sorunlar bitmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı hayatın yeni normali olmuşken İsrail-Filistin savaşını yaşadık. Başta şehir destinasyonlarımız olmak üzere resort bölgelerimiz de bundan etkilendi. Turizme olan inancımızı kaybetmediğimiz sürece bu büyümenin devam edeceğini düşünüyorum. 2024 yılında dünya genelinde turizm hareketi artacak. Çan eğrisinde tepe noktasına devam etmek için gelir anlamında bizi geriye düşürecek hareketlerden kaçınmamız lazım.” açıklamasını yaptı.



‘OTEL FİYATLARI SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL TÜM DÜNYADA ARTIYOR’



Türkiye’nin ‘ucuz ülke’ imajından çıkarak ürünlerini hak ettiği değerde sunması gerektiğini söyleyen Ekran Yağcı, ”Otel fiyatları sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artıyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye’deki ürün, fiyat ve kalite dengesi konusunda öncü. Türkiye bu konudaki avantajını kaybetmiş durumda değil. Jeopolitik sıkıntılar bazı dönemlerde sorun yaratabiliyor. Türkiye ucuz destinasyon diye biliniyordu şimdi hedefimiz bunu aşmak. Türkiye dünyada hak ettiği fiyatta satılan bir destinasyon olmalı. Türkiye en iyi performansı sergileyen destinasyonlardan bir tanesi. Önemli olan en pahalı destinasyon olmak değil kendi içinde iyi bir segmentasyon yapıp farklı profildeki misafiri ağırlayacak ürünleri sunabilmek. Otellerimiz hak ettiği fiyata satmalı, bunu başarmalıyız. 3 yıldızlı otel 5 yıldızlı fiyata değil 3 yıldızlı otel fiyatına, 5 yıldızlı otelin de 5 yıldızlı otel fiyatına satılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



‘2019 YILINDAN BU YANA YAPILANLAR REFORM’



2019 yılında yapılan değişiklikleri reform olarak gördüğünü söyleyen Yağcı, şu noktalara dikkat çekti: “2019’dan bugüne kadar reform anlamında yapısal değişiklikler yapıldı. 2019 yılından sonra yapılanları turizmde reform olarak görüyorum. Turizm tesisleri tek bir otoriteden alındı, TGA kuruldu, GSTC gibi kurumlarla işbirliği yapıldı. Bu nedenle geleceğe yönelik umudum var. Sorunları çözme konusunda ortak akılı oluşturabiliyoruz, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen bir yapıya dönüştük. Herkes canla başla çalışıyor. Bu reform döneminin daha da uzun olacağını düşünüyorum.



‘YAPAY ZEKA SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK’



Ama geleceğin turizmini düşündüğümüzde daha önce karşımıza üç unsur çıkıyordu. Birincisi pazar çeşitliliği, ikincisi ürün çeşitliliği ve üçüncüsü de tanıtım algı çalışmaları. Bu yeni dönemde yeni bir unsur da oluştu; dijital dönüşün ve yapay zeka. Yapay zeka dünyayı kasıp kavuruyor. Her sektör yapay zekayı nasıl kullanacağını tartışıyor. Yapay zeka konusunda düşünmemiz gerek. Yapay zeka, sadece satış pazarlama değil misafiri anlama ve fiyat politikamızı yönetme konusunda da önemli olacak. TGA’da bu tür çalışmalar olduğunu biliyorum. Bu tarz uygulamaların olması sektörün önünü açacak. 2024, geldiğimiz yapıyı korumak ve dijital dönüşüm için önemli bir yıl olacak.



‘81 İL DEMİRYOLU İLE BAĞLANMIŞ OLSAYDI İÇ TURİZM BAMBAŞKA BİR SEVİYEDE OLACAKTI’



Türkiye’deki 81 il demiryolu ile bağlanmış olsaydı iç turizm bambaşka bir seviyede olacaktık. Avrupa’ya gittiğimizde bir şehirden başka bir şehre gitmenin en rahat yolu tren. Antalya’yı hep turistin otelden çıkıp gezmemesi konusunda eleştirirlerdi. Metro, tren gibi ulaşımla diğer destinasyonları bağlayabilirsek turist şehirde kalmaz, istediği her destinasyona gider. Bu bakış açısı ve bizim bunu dile getiriyor olmamız önemli bir şey. Bunu yapacak iradenin, bilgi ve birikimin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yapacak çok işimiz var. Geldiğimiz nokta çok anlamlı. Çok iyi şeyler başardık. Çok mücadele ettik. Önümüzdeki hedefler var bunu başaracak kişiler de bizleriz.” (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel