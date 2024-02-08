Rus turizmciler Türk otellerin yaptığı indirimleri yetersiz buldu

RUSYA’DA tur operatörleri, bu yıl Türkiye'de erken rezervasyon hacimlerinde önemli bir artış olduğunu belirtiyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yayınlanan bültende Türkiye'de yaz ayları için ruble cinsinden fiyatların genel olarak geçen yıla göre arttığı ancak bu artışın Euro’daki artıştan daha az olduğu hatta pek çok Türk otel işletmecisinin Euro cinsinden fiyatları düşürdüğü ifade edildi. 2024 yazına yönelik Türkiye turları için erken rezervasyon satışlarının ise geçen yıla göre yüzde 60 arttığı kaydedildi. ATOR’a göre Türkiye'ye dönük erken rezervasyon satışlarında bir önceki yıla göre FUN&SUN'da yüzde 50, TEZ Tour'da yüzde 20, PEGAS Touristik'te yüzde 98, Intourist'te ise yüzde 350 artış görüldü. ANEX yaz sezonu için erken rezervasyon kampanyasıyla Türkiye turlarına artık ‘kat kat daha fazla’ rezervasyon yapıldığını açıkladı. Türkiye'deki erken rezervasyonlarının geçen yılın seviyelerini aştığı Coral Travel tarafından da doğrulandı. Ancak uzmanlar, sezonun başarılı olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ve bunu söyleyebilmek için turların yüzde 80-90’ının satılması gerektiğini ifade ediyor.



TÜRK OTELCİLER FİYAT DÜŞÜRDÜ



PEGAS Touristik tarafından yapılan açıklamada Türkiye'deki otellerde uygulanan indirimin boyutunun, konaklama tesisine bağlı olarak büyük ölçüde değiştiği ve yaz tatillerinde konaklama maliyetinin yüzde 5 ila yüzde 57 oranında değişebildiği belirtildi. Rusya pazarından gelen talebin beklentileri karşılamaması nedeniyle geçen yılki deneyimi bir ölçüde dikkate alan otelcilerin bir kısmı bu yıl tur operatörleri için Euro cinsinden fiyatlarını artırmadı, bir kısmı düşürdü, bir kısmı ise çok az miktarda artırdı. TEZ Tour, otel fiyatlarının yüzde 10, Coral Travel, Intourist, FUN&SUN ve ANEX ise yüzde 18-20 oranında düştüğünü kaydetti. Intourist ve TEZ Tour aynı zamanda döviz tarifelerinde asıl indirimin bazı 5 yıldızlı otellerden geldiğini, orta ve ekonomi segmentlerinde ise bu tür dinamiklerin neredeyse hiç görülmediğini vurguladı.



BAZI HAVA YOLU ŞİRKETLERİ DE İNDİRİME GİTTİ



Öte yandan bazı hava yolu şirketlerinin de Türkiye uçuşlarında indirime gittiği belirtiliyor. Böylece TEZ Tour, Euro cinsinden hava taşımacılığı maliyetinin geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 20 oranında düştüğünü ifade ederken, PEGAS Touristik uçak bileti fiyatlarının geçen yılki seviyede olduğunu bildirdi.



‘EURO BAZINDA DÜŞÜŞ OLSA DA RUBLE BAZINDA OLMAZ’



Rus tur operatörleri Euro bazında fiyatlarda yüzde 10, hatta yüzde 18-20'lik bir düşüş olsa da ruble bazında fiyatların yine de geçen yıla göre yüksek olacağını ifade ediyor. Coral Travel, Türkiye'deki plaj otellerine yönelik paket tatil fiyatlarının yüzde 7, TEZ Tour ise yüzde 5-8 arttığını açıkladı. ANEX, erken rezervasyonda ruble bazından bir düşüş olduğunu, ancak her Türk otelinin Rusya pazarı için kendi fiyat politikasının olduğunu belirtiyor. ANEX’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu yıl Türkiye'deki otellerin hepsi birbirinden çok farklı fiyatlandırma yaklaşımı var" denildi. ATOR bültenine göre, Türk otellerinin neredeyse tamamı Euro bazında fiyatlarını düşürmüş durumda. Ancak bu yıl Türkiye için “fiyatlarda tam bir indirim”den bahsetmek imkansız. TEZ Tour, ruble cinsinden fiyatı geçen yıla göre düşen Türk otellerin sayısının, şirketin Türkiye ürün gamındaki toplam otel sayısının yüzde 20'sinden fazla olmadığı bilgisini verdi. Türkiye'deki bazı otellerin Euro cinsinden fiyatlarını artırdığını hatırlatan PEGAS Touristik, Türkiye genelinde ruble fiyatlarında ‘önemli’ bir düşüş beklemediklerini söyledi. Intourist ise Rus turistlerin Türkiye'ye erken rezervasyon turları için ne kadar ruble ödeyeceğinin ancak sezon başladıktan sonra netleşeceğini vurguladı.



ERKEN REZERVASYON DÖNEMİNDE TÜRKİYE TURLARI FİYATLARI



Tur operatörlerinin istatistikleri, 2024 yazında Türkiye'ye yapılacak turlar için erken rezervasyon kampanyasında Rusların tüketici tercihlerinde bir önceki yıla göre önemli bir değişiklik yaşanmadığını gösterdi. Yaz turlarının yaklaşık yüzde 89-97'si Antalya’daki tatil yerlerine rezerve ediliyor ancak bu yıl hemen hemen tüm tur operatörleri, erken satışlarda Türkiye'nin Ege kıyılarındaki rezervasyonların payında hafif bir artış olduğunu belirtti. Tur operatörlerinden alınan toplu verilere göre 2024 yazında Türkiye'ye rezerve edilen turların ortalama süresi 10 gece oldu. FUN&SUN, Anex ve Coral Travel'ın söylediğine göre bu yıl daha fazla turist çocuklarını yanlarında götürecek. Buna göre şubat ayı başında yaz aylarında Türkiye turu için başvuran kişi sayısı ortalama 2,7 kişi oldu. Tur operatörlerine göre, 2024 yaz sezonu için Türkiye'ye yapılacak bir turun ortalama fiyatı şu anda kişi başı 102 ila 122 bin ruble arasında değişiyor. (10-12 günlük turlar)



ERKEN REZERVASYON KAMPANYASINDA TÜRKİYE’DE SATIŞLAR NE ZAMAN PİK OLACAK?



Rus turistlerin çoğunluğu planlarını erken rezervasyon döneminin son zamanları olarak kabul edilen mart ayı sonunda kararlaştırıyor. Tur operatörleri, Türkiye'deki erken rezervasyon kampanyasında satışların mart ayında zirve yapmasını bekliyor. Intourist, kampanyanın daha kârlı bir aşamasında, turistlerin en popüler otel ve oda kategorileri için aktif olarak rezervasyon yaptığını söylüyor. Turistler çoğunlukla erken rezervasyon yoluyla popüler 5 ve 4 yıldızlı otellere tur satın alıyor. Şubat ayı başında tur operatörlerinden Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan tur satışlarının yüzde 70 ila yüzde 86'sı 5 yıldızlı otellerden oluşuyor.



FUN&SUN, turistlerin sezon başlangıcına yaklaştıkça bütçe segmentindeki 3 yıldızlı otellere rezervasyon yapmaya başladığını vurguluyor. Tur operatörleri Rus turistlerin Türkiye'ye “son dakika turlara” çıkma ihtimalini düşük olarak değerlendiriyor. Bu nedenle Intourist, geçen yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'ye yapılan yüksek hacimli hava taşımacılığı nedeniyle havayollarının dumping'e başladığını ancak 2023 sonu ve 2024 başından itibaren programlarda ayarlama yaptıklarını ve böyle bir durumun olmayacağını belirtiyor. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm Güncel