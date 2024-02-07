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Konvoyda havaya ateş açtı; tutuklandı

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Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan İ.Ç. (33), tutuklandı.

Konvoyda havaya ateş açtı; tutuklandı mask
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Mersin'de cadde üzerindeki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç., olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

6 SÜRÜCÜYE 'ÇAKAR' CEZASI

Ayrıca, ekipler 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL  ceza uyguladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# sevk, Sosyal, ceza

07 Şub 2024 - 23:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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