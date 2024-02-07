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Muhtarlara özel kart geliyor

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Altınok, "Muhtarlara ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Otobüse, metroya ücretsiz biniş sağlayabilecekler" dedi.

Muhtarlara özel kart geliyor mask
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ilçe başkan adaylarıyla birlikte Ankara Konağı'nda 25 ilçe muhtarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Altınok, muhtarların yaşadığı sorunlara değinerek, "'Bu yıl ödenek yok, önümüzdeki yıl ödenek olacak ve bu işi yapacağız' diye bir söz duymayacaksınız. Ankara'mızın ciddi altyapı problemleri, kanal problemleri var. Uzaya astronot gönderdik ama 21'inci asırda hala kanal problemi var. İnşallah bunları bitireceğiz. Ulaşımdır, metrodur bunları açıklayacağız. Biliniz ki, vatandaşımız sizin kapınızı söylediklerinden dolayı aşındırmayacak. Burada Keçiören'den muhtarlarımız da var. Keçiören'de jet gibi hizmet vardır. 'Yazdım tahtaya, ne zaman gelecek belli değil, haftaya' diye bir şey yok. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte Ankara hak ettiği hizmeti alacak" diye konuştu.

MUHTARLARA ÖZEL KART

Göreve geldikleri takdirde muhtarlara özel desteklerde de bulunacaklarını kaydeden Altınok, "Sizlere de bir kart vereceğiz. Doğalgaz, elektrik, kırtasiye giderlerinizi bununla karşılayabileceksiniz. Bütün muhtarlarımıza bilgisayar alıp vereceğiz. Muhtarlarımıza ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Otobüse, metroya ücretsiz biniş sağlayabilecekler. Muhtarlarımıza sosyal tesis yapacağız. Bir merkezde bütün personeller şehrin merkezinde buluşacağınız bir tesis yapacağız. Kamerası olmayan köylerimizin girişine ve çıkışına kamera koyacağız. Gelir gelmez elektrikli otobüsleri alacağız, otobüs sayımızı çoğaltacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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07 Şub 2024 - 23:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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