07 Şub 2024 - 23:32- Teknoloji G:

İlk Türk astronot Gezeravcı mikro yer çekimi ortamında video çekti

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine bir video çekti.

İlk Türk astronot Gezeravcı mikro yer çekimi ortamında video çekti mask
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Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek" denildi. 

Kaynak: DHA

# türkiye, Sosyal, Yer

07 Şub 2024 - 23:32 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

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