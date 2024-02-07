İlk Türk astronot Gezeravcı mikro yer çekimi ortamında video çekti

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek" denildi.

Kaynak: DHA