07 Şub 2024 - 23:06- Gündem G:

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösterimi durduruluyor!

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Cem Karaca'nın ailesinin 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin durdurulmasını talep ettikten sonra mahkeme 3 milyon 500 bin TL'lik teminatın ödenmesini istedi. Teminat yatırıldı. Buna göre, Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya imzalı filmin mahkeme kararıyla durdurulması kesinleşmiş oldu.

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösterimi durduruluyor! mask
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Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını konu alan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi gösterime girmeden mahkemeye taşınmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 Şubat 2004’te aramızdan ayrılan efsane sanatçının eşi İlkim Karaca kendisinden izin alınmadan çekildiğini ve Cem Karaca’yı tüm gerçekliğiyle yeterince anlatacağına inanmadığını belirttiği filmin durdurulması için yasal haklarını kullanmıştı.

TEMİNAT BEDELİ ÖDENDİ

Mahkeme 26 Ocak’ta gösterime giren, İsmail Hacıoğlu’nun başrolünü oynadığı 90 milyon bütçeli filmin durdurulması için 3,5 milyon teminat bedelinin yatırılmasına karar verdi. Bu süre bugün akşam sona eriyordu.

Mahkemenin belirlediği son günde İlkim Karaca tarafından 3,5 milyon teminatının yatırıldığı öğrenildi. İki haftada 180 bin 434 kişilik gişe yapan Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya imzalı filmin mahkeme kararıyla durduruma süreci kesinleşmiş oldu. Daha önce Neşet Ertaş’ın çocukları da Mustafa Uslu’nın çektiği filmin durdurulmasını için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme aileyi haklı bulup filmin vizyona girmesini engellemişti.

Kaynak: KARAR

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07 Şub 2024 - 23:06 - Gündem

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