- Asayiş

Özel halk otobüste kavga çıktı; bıçaklandı

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Aksaray'da özel halk otobüsünde yolcular arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Abdulrahim T. (18), kolundan ve kalçasından bıçakla yaralandı. Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Ankara'da özel halk otobüslerine internet mask
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Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı.

ŞÖFÖR OTOBÜSÜ DURDURUNCA KAÇTI

Kavganın büyümesi üzerine şöför otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan yolcu, araçtan inip kaçtı. Abdulrahim T. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. ​

Kaynak: DHA

# Gelen, Polis, sağlık

07 Şub 2024 - 22:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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