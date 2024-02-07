Özel halk otobüste kavga çıktı; bıçaklandı

Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı.

ŞÖFÖR OTOBÜSÜ DURDURUNCA KAÇTI

Kavganın büyümesi üzerine şöför otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan yolcu, araçtan inip kaçtı. Abdulrahim T. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. ​

Kaynak: DHA