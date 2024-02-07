Özel halk otobüste kavga çıktı; bıçaklandı

Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı.
ŞÖFÖR OTOBÜSÜ DURDURUNCA KAÇTI
Kavganın büyümesi üzerine şöför otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan yolcu, araçtan inip kaçtı. Abdulrahim T. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.