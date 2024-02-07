Antalya'da fiyatı uçtu; vatandaş almaktan vazgeçti

Ekmek fiyatlarının ülke genelde üst üste zamlanmasının ardından diğer unlu mamüller de zamdan nasibini almaya başladı. Antalya’da susamlı simit fiyatı 12,5 TL’ye yükseldi. Simit fiyatlarındaki artış sonrasında vatandaş simit almaktan vazgeçmeye başladı.

ESNAF DA MUTSUZ VATANDAŞ DA

Esnaf da simit fiyatlarındaki artıştan memnun değil. Fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu savunan esnaf, bu durumun müşteri kaybına yol açtığını da biliyor. Eskiye göre artık daha az satış gerçekleştirdiklerini söylediler.

Kaynak: Haber Merkezi