Antalya'da fiyatı uçtu; vatandaş almaktan vazgeçti

Ekmek fiyatlarının ülke genelde üst üste zamlanmasının ardından diğer unlu mamüller de zamdan nasibini almaya başladı. Antalya’da susamlı simit fiyatı 12,5 TL’ye yükseldi. Simit fiyatlarındaki artış sonrasında vatandaş simit almaktan vazgeçmeye başladı.
ESNAF DA MUTSUZ VATANDAŞ DA
Esnaf da simit fiyatlarındaki artıştan memnun değil. Fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu savunan esnaf, bu durumun müşteri kaybına yol açtığını da biliyor. Eskiye göre artık daha az satış gerçekleştirdiklerini söylediler.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.