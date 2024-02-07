Hırsızlık için girdiği evin sahibini 5 saat sonra bıçakladı

Akşam saatlerinde meydana gelenn olayda Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.
5 SAAT SONRA YOLDA KARŞILAŞTI, BIÇAKLADI
Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesinde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Fırat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.