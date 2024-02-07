- Asayiş

Hırsızlık için girdiği evin sahibini 5 saat sonra bıçakladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oktay A. (27), hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile karşılaşıp kavga etti. Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra caddede karşılaşıp tartıştığı ev sahibi Fırat T.'yi göğsünden, yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) ise bacağından bıçaklayıp kaçtı.

Hırsızlık için girdiği evin sahibini 5 saat sonra bıçakladı mask
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Akşam saatlerinde meydana gelenn olayda  Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.

5 SAAT SONRA YOLDA KARŞILAŞTI, BIÇAKLADI

Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesinde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Fırat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Polis, sevk, Gelen, Saat, sonra

07 Şub 2024 - 22:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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