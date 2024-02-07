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Burak Özçivit'ten 'karavan' iddialarına sert cevap

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Burak Özçivit, reklam filminde birlikte rol aldığı eşi Fahriye Evcen'in reklam setinde özel karavanı olmadığı için kriz çıkardığı söylentisi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Burak Özçivit'ten 'karavan' iddialarına sert cevap mask
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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile bir reklam markasıyla 80 milyon TL karşılığında 2 yıllık anlaşma imzalamıştı. Evcen'in reklam setinde özel kulisin yanı sıra karavan istediği için kriz çıkardığı ileri sürüldü. Durumun kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan Burak Özçivit, iddianın gerçek olmadığını belirterek açıklama yaptı.

'SAÇMA SAPAN HABERLERDEN BIKTIK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Özçivit, "Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı biz de bütün ekibimizle bu mutluluğu, güzelliği konuşup yaşarken... İddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık, bıktık, usandık. Lütfen, lütfen bizim üzerimizden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, açıklama, haber

07 Şub 2024 - 21:24 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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